O Navio da República Portuguesa (NRP) Setúbal chegou este domingo a Portugal após terminar três meses de missão no Golfo da Guiné, no âmbito da Iniciativa Mar Aberto, no continente africano, envolvendo ações de patrulha.

O navio da Marinha foi recebido pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e pelo Comandante Naval, vice-almirante Alberto Silvestre Correia.

Segundo informação da Armada portuguesa, o NRP Setúbal realizou 1.150 horas de navegação e percorreu 12 mil milhas náuticas (cerca de 22 mil quilómetros), desempenhando missões de cooperação bilateral e multilateral com diversos países do Golfo da Guiné, nomeadamente Guiné-Bissau, Cabo Verde, Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Angola, Nigéria e Gana.

Entre outras atividades, destacam-se as ações de patrulha com as Marinhas de Espanha, França e Itália, no âmbito do projeto piloto das Presenças Marítimas Coordenadas, e a participação no exercício “Obangame Express”, organizado pelos Estados Unidos da América, entre 14 e 20 de março, em Cabo Verde.

O NRP Setúbal é comandado pelo capitão-de-fragata Artur Dias Marques e possui uma guarnição de 58 militares, incluindo uma equipa de abordagem, uma equipa de mergulhadores, um médico naval e, ainda, um aspirante a oficial da Escola Naval em estágio.