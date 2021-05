Mais de 100 doentes com suspeita de sofrerem de esclerose múltipla são atendidos, em média, anualmente em primeira consulta da especialidade no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, que em cinco anos mais do que duplicou o número de consultas.

A funcionar no Hospital dos Capuchos, a consulta de Esclerose Múltipla (EM), uma das maiores do país, recebe cada vez mais doentes em resultado de um diagnóstico mais célere, da sensibilização dos médicos de outras especialidades e do trabalho com as associações de doentes, disse o coordenador da consulta, Carlos Capela, que falava à Lusa a propósito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, assinalado hoje.

O número de doentes em tratamento modificador da doença tem vindo a aumentar, passando de 578 em 2015, para 911 no final de 2020, um crescimento também observado nas primeiras consultas e de seguimento que em 2016 totalizavam 1.867 e no ano passado 4.426.

Este crescimento foi acompanhado na atividade do Hospital de Dia que em 2016 acompanhava 310 doentes e, em 2020, 443, tendo sido recentemente submetido a um processo de melhoria dos seus processos internos pela Lean Health Portugal.