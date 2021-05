O Presidente da República defendeu que os bombeiros “querem-se mais e melhor capacitados, qualificados e preparados” e deixou uma palavra de “encorajamento, tenacidade e confiança” às corporações, uma vez que se aproxima a época de mais incêndios. Numa mensagem divulgada no site da Presidência da República, a propósito do Dia Nacional do Bombeiro, o chefe de Estado disse que esta data deve ser assinalada “não apenas como um momento de comemoração, mas também como um momento de reflexão” sobre o passado, presente e futuro.

Em relação ao futuro, Marcelo Rebelo de Sousa defende “que os bombeiros de amanhã querem-se mais e melhor capacitados, qualificados e preparados, para melhor servir e proteger o próximo, dentro do quadro de tarefas que lhes são conferidas”. Mas na reflexão sobre o presente prestou “o seu tributo às mulheres e homens que com permanente generosidade, altruísmo e disponibilidade, se prontificam diariamente para fazer parte de uma missão maior” e deixou “um particular agradecimento relativo ao contributo dos corpos de bombeiros no superar da atual crise pandémica”.

E quanto ao passado lembrou “que a génese dos corpos de bombeiros em Portugal data de 1395, implementada então por Carta Régia de D João I, e que desde então, muitos foram aqueles que se dedicaram ao serviço à comunidade, mesmo com o sacrifício das suas vidas”.

Investimento no SIRESP

O Governo já autorizou investimento de 31,9 milhões no SIRESP até final de 2022 para garantir o funcionamento do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) durante a vigência do modelo transitório da sua gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação. E esclareceu que os contratos a celebrar para esses efeitos terão uma duração máxima de 18 meses, contados a partir do dia 1 de julho de 2021.

Recorde-se que, a 14 de maio, o Governo aprovou uma indemnização compensatória à empresa SIRESP no valor de 11 milhões de euros, “pelo cumprimento das obrigações de interesse e serviço público até à entrada em vigor do contrato de serviço público de gestão, operação, manutenção e modernização” do sistema. “Essa gestão”, refere ainda a tutela, “será assegurada por uma entidade da administração indireta do Estado a criar no prazo de 180 dias, contados a partir de 15 de maio”.

Um dia antes, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, tinha garantido que o funcionamento do SIRESP está salvaguardado e que todas as entidades envolvidas estão a trabalhar “em grande sintonia” para que o sistema continue a funcionar sem qualquer rutura ou sobressalto.

Recorde-se que o presidente da Altice responsabilizou o Governo e o SIRESP pelos atrasos na renovação do contrato para a rede de comunicações, alertando para o “prazo apertado” para a sua implementação em julho. “Estamos obviamente preocupados, mas estamos de consciência tranquila. Desde 14 de abril temos tomado todas as iniciativas e solicitámos audiências ao ministro da Administração Interna e ao SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal], afirmou Alexandre Fonseca.