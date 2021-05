A líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, disse hoje, na Lituânia, onde está exilada, que irá continuar a lutar contra o regime autoritário da Bielorrússia, liderado por Lukashenko, que intercetou um avião europeu para deter um jornalista.

"Estamos aqui hoje para expressar nossa determinação em continuar a luta pela liberdade. Não vamos recuar", disse Sviatlana Tsikhanouskaya, citada pela agência Associated Press (AP).

A Bielorrússia está submetida a intensa pressão internacional após ter desviado um avião da Ryanair, forçado a aterrar em Minsk em 23 de maio e que implicou a detenção do jornalista dissidente Roman Protasevich e da sua companheira, que seguiam a bordo.

Tsikhanouskaya falava num comício com cerca de 150 pessoas realizado na Lituânia, para onde milhares de bielorrussos fugiram no ano passado quando as autoridades iniciaram uma intensa repressão contra os opositores.

Entre as centenas de pessoas que se reuniram hoje para apoiar a oposição bielorrussa, estavam os pais do jornalista preso.