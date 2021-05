O Fundo Revive Natureza tem em mãos 96 imóveis de Norte a Sul do país, a maioria deles antigos postos fiscais e florestais, para levar a concurso. Objetivo? Dar nova vida a estes edifícios, que estão devolutos e degradados, com ideias e projetos associados à área do turismo, que poderão ter apoio financeiro das instituições que estão por detrás do Fundo, ou seja, o Estado português, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o Turismo de Portugal, através da Turismo Fundos. A iniciativa começou por colocar 16 destes imóveis a concurso, com o objetivo de atrair investidores privados, o que resultou num total de 161 candidaturas, entre julho e outubro de 2020, relativas a 12 desses imóveis, já que quatro deles acabaram por sair, temporariamente, da lista, para «retificação das peças dos respetivos concursos».

Entretanto, mais sete imóveis foram colocados em concurso, entre novembro de 2020 e abril deste ano. Para esse segundo lote, foram registadas um total de, curiosamente, também 161 candidaturas, segundo os números fornecidos ao Nascer do SOL por fonte do gabinete da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. A mesma fonte garantiu que estão sobre a mesa, relativamente ao concurso de julho de 2020, «12 adjudicações de imóveis, estando em curso o prazo para a verificação dos pressupostos de viabilidade urbanística de licenciamento [...] nas candidaturas selecionadas», às quais se juntam mais seis adjudicações do concurso de novembro de 2020. Significa isto que estão decididos os concursos vencedores relativos a 18 imóveis, que ainda não foram tornados públicos.