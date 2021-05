As sete turmas da Escola Secundária Gabriel Pereira, em Évora, que estavam em isolamento, não vão regressar ao ensino presencial esta segunda-feira, uma vez que já foram detetados 11 casos de covid-19 e outros suspeitos entre os alunos.

No âmbito da testagem a alunos e professores levada a cabo esta semana, "foram identificados 11 casos positivos e alguns outros casos suspeitos. Nestas circunstâncias, não é possível o retorno às aulas presenciais na próxima segunda-feira", lê-se num comunicado, publicado este fim de semana no site oficial da escola.

Segundo a mesma nota, "todos os alunos infetados e os suspeitos por via de contactos com agentes ativos vão ser alvo de uma segunda testagem".

"Assim, considerando a necessidade de manter as melhores condições de segurança a todos os utentes da escola, vai manter-se o regime de ensino a distância no 9ºano e no ensino secundário, regular e profissional, na próxima semana" e a "educação de adultos mantêm-se em regime presencial", informa a direção da escola.

"Temos esperança de poder retornar ao ensino presencial a 7 de junho", lê-se.

Recorde-se que na passada segunda-feira, o diretor da escola, Fernando Martins, revelou à agência Lusa que sete turmas estavam em isolamento devido a um surto de covid-19 entre os alunos, na altura com três casos confirmados. As turmas às quais os alunos pertenciam iam ficar em isolamento até aos dias 1, 3 e 4 de junho, mas tinham sido detetados contactos de alto risco com os infetados em, pelo menos, mais quatro turmas.