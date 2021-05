Boris Johnson e Carrie Symonds casaram-se secretamente, este sábado, na Catedral de Westminster, em Londres. A notícia foi avançada pelos jornais The Sun e Mail on Sunday, que foram citados pela agência Reuters.

O primeiro-ministro britânico e a agora esposa deram o nó na presença de trinta convidados - o limite máximo definido para estas cerimónias em Inglaterra devido à pandemia. Escrevem os jornais britânicos que os presentes receberam o convite em cima da hora e nem os principais membros do gabinete de Boris Johnson foram informados da cerimónia.

A catedral foi fechada repentinamente pelas 13h30 e, cerca de meia hora depois, Carrie Symonds chegou de limusina, com um longo vestido branco sem véu.

Boris Johnson, de 56 anos, e Carrie Symonds, de 33, estavam noivos desde 2019. O casal tem um filho em comum, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, que nasceu em abril do ano passado. O primeiro-ministro do Reino Unido tinha já quatro filhos, de uma relação anterior com Marina Wheeler.