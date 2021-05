Sean Bean participou em apenas nove episódios da aclamada série ‘A Guerra dos Tronos’, mas é uma das personagens mais conhecidas pela sua frase “O inverno está a chegar”. No entanto, o ator que deu vida ao eterno Ned Stark admitiu que nunca mais viu nenhum episódio desde que a sua personagem foi decapitada.

Em entrevista ao jornal The Times, o ator é questionado se viu o controverso último episódio da série. “Não, o que é que aconteceu?”, perguntou.

Sean Bean disse ainda não se importar de saber detalhes do final antes de ver por si próprio porque irá “esquecer-se até lá”.

Quando o jornal lhe conta que Bran Stark e Sansa Stark – os seus filhos na série – se tornam “Rei de Westeros” e “Rainha do Norte”, respetivamente, o ator mostrou-se satisfeito.

“Então Winterfell ficou separada? Oh, que bom para eles”, afirmou.

A Guerra dos Tronos é uma série inspirada na saga A Song of Ice and Fire do escritor George R. R. Martin e contou com oito temporadas, exibidas entre 2011 e 2019.