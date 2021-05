Um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado, este sábado, morto dentro de um poço em Carreiras, no concelho de Vila Verde, em Braga.

Segundo declarações de fonte do Comando de Operações de Socorro de Braga à agência Lusa, a vítima foi dada como desaparecida pelas 12h20 e cerca das 16h30 foi encontrada dentro de um poço, com cerca de 15 metros de altura e três metros de água.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, uma segunda equipa de mergulhadores (de grande ângulo) dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, além de elementos da GNR, duas viaturas do INEM, uma do Hospital de Braga e outra com uma equipa de psicólogos.