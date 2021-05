No Estádio do Dragão, Manchester City e Chelsea já lutam pelo título de campeão europeu. Siga em direto os momentos altos da partida:

Ataca o City, mas sem grande eficácia. Pep Guardiola levanta-se do banco e mostra sinais de ansiedade, enquanto os minutos passam no relógio.

E gira o esférico no Dragão! Começa a segunda parte da final da Liga dos Campeões. O Chelsea vence por uma bola. No Estádio do Dragão aestão 14110 espectadores.

Intervalo. O Chelsea vence por 1-0, com um golo de Kai Havertz a poucos minutos do fim da primeira parte.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLO. Um erro defensivo do Manchester City permitiu a Kai Havertz passar por cima de Ederson e atirar para o fundo da baliza dos citizens. 1-0 para o Chelsea, aos 42 minutos de jogo.

Primeira substituição do jogo, para o Chelsea: Sai Thiago Silva, entra Andreas Christensen, aos 38 minutos.

Aos 35 minutos, as duas equipas aproveitam um momento de paragem em campo para hidratar e recuperar forças, após o primeiro amarelo da partida, mostrado a Gündoğan. Posse de bola: Manchester City: 57%, Chelsea: 43%.

Contam-se 28 minutos no relógio da partida, e os citizens parecem estar a afinar o diapasão. Uma perigosa jogada de Foden quase quebrava a igualdade a zeros no marcador.

E continua a atacar o Chelsea. Os blues parecem estar melhor na partida, e Ederson está cheio de trabalho nestes primeiros 18 minutos de jogo.

Ao fim dos primeiros 10 minutos, já se verificaram momentos de perigo em ambos os lados do relvado, com o Chelsea a protagonizar dois momentos de grande perigo que Ederson acabou por salvar.

Confira os onzes iniciais:

Manchester City:

Ederson

Kyle Walker

Rúben Dias

John Stones

Raheem Sterling

İlkay Gündoğan

Oleksandr Zinchenko

Kevin De Bruyne

Bernardo Silva

Riyad Mahrez

Phil Foden

Chelsea:

Edouard Mendy

Antonio Rüdiger

Jorginho

Thiago Silva

N'Golo Kanté

Timo Werner

Mason Mount

Ben Chilwell

Reece James

César Azpilicueta

Kai Havertz

Os adeptos britânicos fizeram-se sentir na cidade do Porto desde o início da semana, mas o dia da final da Liga dos Campeões intensificou a presença de seguidores do Manchester City e do Chelsea, e a horas do início da partida, já os fãs do Chelsea se faziam sentir (e ouvir) na Avenida dos Aliados.

O centro do Porto foi transformado numa enorme fanzone, onde só entra quem tiver bilhete – e um teste à covid-19 negativo. Lá dentro, muita música, animação, e cerveja, para aquecer os motores.

O distanciamento social foi pouco, e as máscaras ainda menos, apesar da forte presença policial que se fez sentir nas zonas onde há maior aglomeração de adeptos.

Pouco depois das 19h00, as duas equipas britânicas entraram em campo, primeiro com os guarda-redes, e depois com os restantes elementos. As bancadas foram-se enchendo pouco a pouco de adeptos, e o barulho no Dragão foi aumentando de nível.