Portugal recebe, este sábado, um grupo de 22 menores não acompanhados provenientes dos campos de refugiados da Grécia. São, na sua maioria, naturais do Afeganistão, Paquistão, Bangladesh e Gâmbia.

“Estas crianças e jovens não acompanhadas – com idades a partir dos 14 anos - serão recebidas ao abrigo do Programa de Recolocação Voluntária. Serão acolhidas em Unidades de Acolhimento Especializado de caráter temporário, seguindo-se encaminhamento para respostas adequadas às suas expetativas e projetos de vida individuais”, lê-se num comunicado conjunto dos gabinetes da Ministra de Estado e da Presidência e do Ministro da Administração Interna.

O acolhimento será feito nas regiões do Norte e Lisboa. No comunicado, o Executivo refere que “respondeu ao apelo do governo grego e da Comissão Europeia em março de 2020 para a recolocação dos cerca de 5.500 menores que se encontravam no país”.

O número de menores acolhidos em Portugal aumenta para 100 com a chegada destes 22 menores e “de acordo com os dados de Bruxelas, deste mês de maio, Portugal é o 4.º Estado-membro que mais menores não acompanhados acolheu, a seguir a França, Alemanha e Finlândia”.

No total, “o nosso país recebeu já 724 pessoas vindas do Egito e da Turquia e com diferentes nacionalidades (da Síria, Iraque, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia e Somália)”.

“Portugal tem também dado resposta positiva a todas as situações de emergência que decorrem de resgates no mar, tendo acolhido já 234 resgatados no Mediterrâneo ao longo dos últimos anos”, acrescentam os ministérios. Além de ter sido “o 6.º país europeu que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação da UE, recebendo 1.550 refugiados vindos da Grécia (1.190) e Itália (360) entre dezembro de 2015 e abril de 2018 – os quais foram acolhidos por 97 municípios”.