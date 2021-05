Portugal registou 609 casos do novo coronavírus num dia sem mortes, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado. Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria das novas infeções e desde 22 de abril que o país não ultrapassava os 600 casos diários.

Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade dos novos casos de covid-19: 327 Segue-se o Norte com 164 casos, o Centro com 52, o Algarve com 19 e o Alentejo com 12. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 14 e 21 novas infeções, respetivamente.

O valor da taxa de incidência de novos casos e do rácio de transmissibilidade (RT) não é atualizado aos sábados, pelo que se mantêm os dados revelados na sexta-feira: incidência de 59,6 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias em Portugal e de 56 quando se considera apenas o continente. O valor do RT é de 1,07 em ambos os casos.

O número de internamentos desceu ligeiramente. Há agora 244 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos duas do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) há 49 doentes graves internados, menos três do que na véspera.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 848.213 casos de SARS-CoV-2, 22.633 dos quais permanecem ativos – mais 99 do que ontem, e 17.023 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 510 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 808.557. Atualmente, as autoridades de saúde têm 23.469 contactos em vigilância, mais 582.

Veja aqui o boletim na íntegra.