José de Sousa é o português que continua a dar que falar no mundo profissional das setas. Depois de ter vencido o 2020 Grand Slam of Darts, Sousa entrou na Premier League da Professional Darts Corporation, através de um wildcard.

O português desbravou pelo terreno desconhecido aos lusitanos, e acabou por fazer uma fenomenal corrida durante a temporada, chegando à final do play-off da liga.

Em 16 noites de jogos de liga, José de Sousa venceu oito, empatando quatro e perdendo quatro. Um histórico louvável para um estreante numa das principais ligas da modalidade, onde foi o primeiro português a representar o país, que lhe valeu um lugar no play-off da liga.

Na final, no entanto, o galês Jonny Clayton acabou por reclamar o prémio de 250 mil libras, ao bater José de Sousa por 11-5, num jogo à melhor de 21, deixando o português no segundo lugar.

“Trabalhei tanto para chegar a este nível e é sempre muito difícil jogar com esta pressão. Dou sempre o meu melhor e espero que as pessoas gostem do meu jogo. Umas vezes ganhas, outras perdes. É assim nos dardos, por isso, estou feliz”, declarou o mesmo aos canais oficiais da PDC Premier League.