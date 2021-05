Sérgio Conceição, o técnico do Futebol Clube do Porto que chegou a ser apontado como o próximo treinador do Nápoles, vai ficar no Dragão. As notícias foram avançadas pela imprensa desportiva durante a quinta-feira, garantindo que Conceição vai assinar com os azuis-e-brancos até 2023, após os detalhes do negócio terem sido definidos junto do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, na quarta-feira.

Os rumores apontavam inicialmente para uma ida de Conceição para o Nápoles, mas a informação acabou desmentida pelo próprio presidente do clube italiano que, em declarações à RTP3, negou ter falado com o técnico dos ‘dragões’.

Conceição verá o seu salário aumentar para os cinco milhões de euros limpos por ano, o que se traduz num valor de cerca de 20 milhões brutos em dois anos, passando a ser o treinador mais bem pago em Portugal. Pelo meio fica ainda a promessa de construir um plantel mais forte, que terá levado o técnico a aceitar ficar aos comandos dos ‘dragões’, que findaram a temporada 2020/21 no segundo lugar, assegurando a passagem direta para a Liga dos Campeões. A oficialização do novo contrato de Conceição, no entanto, só deverá ficar feita depois da final da Liga dos Campeões, no próximo sábado.

Ainda assim, não há certezas a 100%. No mesmo dia em que vários meios garantiram a continuidade de Conceição no FC Porto, o portal FCInterNews dava conta do interesse do Inter de Milão no técnico azul-e-branco.

Miguel cardoso fora O treinador do Rio Ave, equipa que se encontra num difícil momento, após ter perdido o primeiro jogo dos play-offs de despromoção da Primeira Liga, frente ao Arouca, vai deixar o clube vila-condense. A notícia é avançada pela agência Lusa, que garante ainda que o treinador já não vai estar no banco no segundo jogo dos play-offs, no domingo. No comando da equipa deverá ficar Augusto Gama, técnico interino da estrutura de Vila do Conde.

Treinadores portugueses livres A temporada há pouco acabou, e já são vários os treinadores lusitanos que se mostram disponíveis para assumir novos desafios. É o caso de Paulo Fonseca, o antigo técnico da AS Roma, que deixou os romanos no fim da temporada e ainda não tem novo clube. Ao comando da Roma ficou José Mourinho, que deixou o Tottenham. Também Vítor Pereira é um dos treinadores portugueses sem clube, após ter deixado o Shanghai Port FC em 2020. Chegou a falar-se na ida para o FC Porto, equipa que treinou entre 2011 e 2013, mas a renovação de Sérgio Conceição pôs fim a esta expectativa.

Nuno Espírito Santo é outro dos portugueses disponíveis para ocupar o cargo num novo clube, após ter deixado o comando técnico do Wolverhampton, ao fim de quatro épocas no clube. Oseu lugar será ocupado por Bruno Lage.