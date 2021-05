Dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revelam que nove em cada dez casos de covid-19 ocorridos em Portugal são causados pela variante detetada Reino Unido. No entanto, assiste-se "um ligeiro decréscimo" da presença desta variante no país.

O impacto da variante detetada do Reino Unido sentiu-se "em força" em janeiro, com 16% do total de casos, em fevereiro subiu para quase 60% e em abril atingiu o máximo, com 91%, descreveu o investigador João Paulo Gomes na reunião do Infarmed.

De acordo com os dados disponíveis, observou-se "um ligeiro decréscimo", situando-se nos 87,2%, disse o coordenador do estudo sobre a diversidade genética do novo coronavírus em Portugal.