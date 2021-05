A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou, esta sexta-feira, a administração da vacina da Pfizer/BioNTech - Comirnaty - em adolescentes a partir dos 12 até aos 15 anos. Agora, a decisão de inocular a esta faixa etária está nas mãos de "cada Estado-membro", afirmou o regulador em conferência de imprensa.

De realçar que a toma desta vacina já era permitida a partir dos 16 anos. A EMA acrescenta que o método de vacinação é igual como para as outras faxias etárias: serão tomadas duas doses com um intervalo de três semanas.

Agora, esta recomendação do Comité Científico da EMA vai ser entregue à Comissão Europeia que irá transmitir "a aprovação final".

EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser