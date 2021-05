O boletim da DGS, desta sexta-feira, revela que o país tem 18 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos três do que os registados há uma semana.

Sublinhe-se que tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco extremo, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município da Ribeira Grande (619) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes e o único neste grupo.



Dos 18 concelhos, seis registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes, mais dois em relação ao boletim anterior: Arganil (272), Golegã (262), Nordeste (329), Odemira (364), Vila do Bispo (272) e Vila Franca do Campo (326). Os restantes 11 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes.