O fadista, e antigo líder do PPM, Nuno da Câmara Pereira vai ser o candidato do PSD à Câmara de Sines, no distrito de Setúbal, nas próximas eleições autárquicas, após a retirada da candidatura de Ana Calca Figueira, revelou o partido.

O candidato independente, de 69 anos, disse, citado pela agência Lusa, que aceitou o convite dos sociais-democratas, com o "objetivo de servir" as populações.

Nuno da Câmara Pereira sublinhou que está "em Sines por direito próprio" e porque acredita que "há uma mais-valia" na sua experiência de vida, profissional e pessoal, que lhe permite "dar muito a Sines" e aos habitantes do concelho.

"Tenho como ideia, principalmente, dignificar o Alentejo. Não temos nada contra ninguém, mas nós alentejanos queremos ter direito à dignidade de o sermos e ter uma palavra a dizer ao mundo, na dignificação do trabalho, da honra, do respeito e consideração", afirmou.

O nome de Nuno da Câmara Pereira foi anunciado pela Comissão Política Distrital de Setúbal do PSD na sequência da saída da candidata Ana Calca Figueira, no início deste mês, por "vontades e interesses alheios" aos seus "ideais de ação".