Acho que já escrevi acerca deste tema... mas a verdade é que recentemente deparei-me com alguém que dizia que não comia batata, apenas batata-doce.

É para mim sempre um desassossego quando alguém me diz isso. Percebo que nos últimos anos as pessoas levaram com uma ensaboadela constante, e que a pobre da batata ficou com a fama da má da fita, e apenas a querida da batata-doce ficou bem vista

Não há mal nenhum em comer batata, ela como a maior parte dos ingredientes que a terra oferece só nos faz bem.

A batata é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, o que a coloca na lista dos alimentos saudáveis.

Estudos confirmam que os seus nutrientes estão associados a vários benefícios para a saúde, incluindo melhor controle do açúcar no sangue, redução do risco de doenças cardíacas e maior imunidade. Também podem melhorar a saúde digestiva e combater os sinais de envelhecimento.

Sem contar que é naturalmente isenta de glúten, altamente versátil na cozinha, está na sua estação, e é acessível.

Por isso só temos boas razões para a incluirmos na nossa alimentação, como tudo na vida na dose certa.

Fica aqui a receita da Salada de batata Oriente Médio e as cinco boas as razões para experimentar

(1) Zero Maionese

(2) fresca

(3) especiarias para apimentarmos a nossa vida

(4) Fácil de fazer e prática para levar

(5) ingrediente de estação e acessível e

Esta salada irá render-lhe sensivelmente 5 porções se for como prato principal e um custo sensivelmente inferior a cinco euros.

Salada de Batata Míuda inspirada no Médio Oriente

INGREDIENTES

1,5Kg de batata nova miúda

4 Colheres de azeite extra virgem

Sumo de limão a gosto

2 colheres de chá de cominhos

Flor do Sal qb

Pimenta preta de moinho

Paprika fumada (opcional)

Flocos de piri piri (opcional)

1 mão cheia coentros picada grosseiramente

1 mão cheia de salsa, picada grosseiramente (quando é só para mim não ponho muita salsa porque não gosto)

3 dentes de alho descascados e esborrachados

MÉTODO

Coloque as batatas numa panela grande e adicione água fria o suficiente para cobri-las em cerca de 2,5 cm.

Coloque a panela em fogo alto e leve para ferver. Cozinhe as batatas, descobertas, até que estejam macias cerca de 14-16 minutos dependendo do seu tamanho.

Escorra as batatas e, quando estiverem frias o suficiente para serem manuseadas, corte às rodelas ou dê um murro, asseguro que é extremamente terapêutico.

Enquanto isso, numa tigela grande misture o azeite, sumo de limão e as especiarias. Em seguida, acrescente as ervas aromáticas e o alho.

Adicione as batatas ao molho ainda ligeiramente quente. Misture delicadamente até que estejam bem temperadas.

A salada de batata pode ser servida imediatamente, enquanto ainda está um pouco quente ou fria.

Se sobrar podem ser armazenadas num recipiente hermético no frio por 2 a 3 dias.

DICA

Também podemos levar a saltear em fogo alto para tostar um bocadinho, ficam mais crocantes, é como o meu filho mais novo gosta.

Este método não é o mais saudável mas de vez em quando não faz mal.