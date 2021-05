Portugal vai aquecer no último fim de semana de maio, com as temperaturas a ultrapassar os 30ºC em quase todo o território continente, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir desta sexta-feira, já vai sentir a mudança de temperatura, com as máximas a atingirem os 32ºC em Évora, os 31ºC em Beja, os 29ºC em Lisboa, os 26ºC em Faro e os 20ºC no Porto.

O calor vai aumentar ao longo do fim de semana. No domingo, o IPMA prevê que em praticamente todo o território continental esteja acima dos 30ºC, exceto cinco cidades: Porto, Aveiro, Guarda, Leiria e Viana do Castelo.

Já nas regiões autónomas, no Funchal a temperatura máxima prevista é de 24ºC, no domingo, e em Porto Santo de 22ºC, marcado pelas nuvens. Nos Açores, as máximas alteram-se em todas as ilhas, entre os 20ºC e os 23ºC, com o céu parcialemente nublado.

Dado que irá estar o tempo indicado para fazer praia, aproveite, mas tenha em atenção às regras sanitárias que devem ser cumpridas durante a época balnear.