O mito de que o Algarve é só para quem tem muito dinheiro e para estrangeiros é mesmo isso: mito. Não faltam alternativas simpáticas, e depois de tratar do alojamento é preciso saber o que fazer quando não se está na praia. Uma visita pelas lendas de Olhão é imprescindível para quem gosta de história, mas pode sempre aproveitar e ir até à Ilha do Farol, fazendo uma viagem fantástica de barco por menos de três euros. Se gosta de peixe e marisco, não perca uma visita às praças de Olhão, Tavira ou Quarteira – nas imediações há restaurantes a preços muito acessíveis.

Voltando ao alojamento, uma das principais opções – e caso goste do contacto com a natureza – pode ser o campismo que, nos dias de hoje, até já traz grandes comodidades. É óbvio que a tenda fica mais em conta, mas hoje em dia soluções não faltam: um bungalow para quatro pessoas na Ilha da Armona, em Olhão, fica por pouco mais de 800 euros numa semana em julho.

O espaço fica a cerca de 200 metros da praia e, para chegar ao parque, é preciso fazer uma travessia de barco a partir de Olhão. Os preços, em época alta, ficam por cerca de 100 euros por noite mas é possível contar com várias comodidades como frigorífico, televisão, cozinha equipada, mesa e cadeiras de esplanada e espreguiçadeiras.

Já no Albufeira Camping, é possível optar pelos bungalows ou pelas caravanas residenciais. Os preços variam muito e dependem de todas as modalidades escolhidas mas são muito acessíveis. O mesmo acontece no Camping Armação de Pêra que tem bungalows, caravanas e até lugar para tendas. Preços acessíveis que variam consoante o número de pessoas e de dias que decidir ficar.

Em Sagres, na área livre de campismo, a Orbitur consegue preços a partir dos 49 euros. Estas são boas opções para quem pretende gastar menos dinheiro e dar destaque ao contacto com a natureza. E, em todo o Algarve, as opções para fazer campismo são muitas.

No caso do bungalows, um exemplo é o Lemon Tree Urban Camping situado em pleno coração de Faro e que conta com pequenas barracas de madeira num pátio. Apesar de privado, as tendas são em plano aberto e estão rodeadas por uma cerca de madeira. Aqui, uma semana para dois adultos, em julho – de 4 a 11 -, custa 574 euros.

Alugar apartamentos Uma das soluções mais usadas por quem pretende privacidade e poupar algum dinheiro é o alugar de casas através de sites como Olx, Imovirtual, idealista, entre outros. E uma breve pesquisa permite perceber que há preços até bastante acessíveis, dependendo claro, da zona algarvia. Aqui a vantagem é que não vai pagar por pessoa mas sim o preço da casa – que vai mudando conforme a época e o mês escolhidos. O mês mais caro será o de agosto, onde os preços por semana podem rondar os 600 euros.

