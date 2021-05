O anúncio pode bem ser este: ‘Tem dois mil euros para gastar por dia? Então venha até ao Algarve e nós tratamos de o fazer feliz’ – ou pelo menos gastar essa quantia sem ir ao casino. É que o Algarve tanto tem o mais caro como o mais barato, sendo por isso uma região única.

As ofertas luxuosas não faltam, bem como os programas com tudo incluído. E por incluído não estamos a falar de resorts que oferecem uma pulseira permitindo aos hóspedes consumirem as bebidas e a comida que muito bem entenderem à volta de uma piscina cheia de turistas com escaldões na pele. Aqui estamos a falar de hotéis clássicos ou de charme, com todas as mordomias, desde massagens orientais, aos melhores champanhes no quarto para acompanhar caviar, ou até viagens de helicóptero, de barco ou de carro, neste caso, no autódromo de Portimão para acelerar nos carros de competição.

Mas vamos a alguns exemplos práticos, que revelam como a pandemia parece ter sido esquecida já que alguns hotéis estão esgotados para agosto e têm os seus sites fechados para reservas.

Um dos hotéis mais luxuosos do Algarve é o Vila Vita Parc, em Porches. Neste momento, as reservas já são limitadas mas para um casal, uma semana em agosto, o valor ronda os 7200 euros, com todas as mordomias incluídas como ginásio, personal trainer, champanhe e morangos no quarto... Se não lhe apetecer andar pela confusão da EN125 ou da Via do Infante e optar por ficar no hotel de charme, pode sempre ir ao restaurante Ocean, onde será servido pelo chef Hans Neuner, duas estrelas Michelin. Não conte com menos de 250 euros por pessoa se não quiser fazer figura de pelintra. Quando se vai passar férias ou jantar a um espaço como a Vila Vita não é para poupar nem pensar no dinheiro.

A 15 minutos de distância, pela estrada M526, fica outra das catedrais do luxo algarvio: a Vila Joya, boutique hotel. Neste caso, se não fez a reserva pode esquecer, pois está esgotado para os próximos tempos. Os preços não devem andar muito longe dos da Vila Vita, e se não pode dormir pode sempre tentar ir jantar. Na cozinha do restaurante está o chef Dieter Koshina, também ele estrelado duplamente pelo guia Michelin. ao restaurante com o memso nome

Já no Conrad Hotel, um dos hotéis mais conhecidos da Quinta do Lago, já não há vagas para agosto. Aqui, sete noites, de 1 a 7 de setembro, na King Grand Deluxe Suite with pool view, com o complemento de pequeno almoço e wifi para dois adultos e duas crianças, o custo ascende aos 8253 euros totais, o que dá 1179 euros por noite.

