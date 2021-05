A guarda pretoriana de António Costa

Até os próprios responsáveis do turismo do Norte explicaram que o aeroporto Sá Carneiro não tem capacidade para receber tantos adeptos num só dia, como disse a ministra. Mas o que interessa essa como outras mentiras?

É preciso reconhecer que o Governo de António Costa é único, pois não há memória de um Executivo ter cometido tantas gafes públicas e continuar na maior, segundo as sondagens. E não é preciso recordar os casos dos incêndios, de Tancos e tantos outros. Vamos aos mais recentes.

Se o primeiro-ministro teve a maior cara de pau para desmentir os especialistas de saúde, dizendo que o aumento de casos de covid em Lisboa nada teve a ver com os festejos do Sporting, o que dizer da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que afirmou alto e bom som que os adeptos ingleses que vêm ver a final da Liga dos Campeões vão estar todos numa bolha, chegando no dia do encontro, seguindo de imediato para o estádio do Dragão e mal termine o encontro são levados para o aeroporto. Como é possível mentir-se desta maneira, já que todos vimos os adeptos do Manchester City e do Chelsea há dias a beberem com uma sede inaudita girafas de cerveja na Baixa do Porto?

José Sócrates, reconheçamos, bem tentou ter tantos adeptos na comunicação social, mas foi um ‘menino’ ao pé de António Costa. O atual primeiro-ministro tem uma espécie de guarda pretoriana que o protege e ataca os adversários com um sorriso nos lábios que até faz dó. Tudo serve para malhar na oposição e André Ventura é o melhor meio para se alcançar esse propósito.

Encostando-se o líder do Chega ao PSD e ao CDS entendem que prejudicam esses partidos e que favorecem o Governo. Mas acho que estão completamente enganados. Estão a dar gás a Ventura, que poderá ter um resultado histórico... O que dirão a seguir? Que a culpa foi dos portugueses que não se reviram no que lhes vendem todos os dias?