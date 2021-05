A Força Aérea Portuguesa (FAP) resgatou uma jovem de 19 anos que se encontrava a bordo de um navio.

De acordo com informações divulgadas pela Força Aérea, a jovem "necessitava de assistência médica urgente" e estava "a bordo do navio 'CHICAGO EXPRESS' a navegar a 420km a oeste do Montijo".

"Nesta missão estiveram empenhadas as aeronaves P-3C Cup + Orion, da Esquadra 601 - 'Lobos' e o EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas'", lê-se num comunicado enviado às redações.