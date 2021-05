Portugal registou, nas últimas 24 horas, 572 novos casos-19, elevando para 847.006 o total de infeções contabilizadas desde março de 2020, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira.

Entre o dia de ontem e hoje não ocorreu qualquer morte associada à doença, pelo que se mantém em 17.022 o numero de vítimas mortais da pandemia no país. Este é o oitavo dia sem óbitos desde o início da pandemia em março de 2020.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 264 novos casos, quase metade do total dos 572 novos contágios. Segue-se o Norte com 159, o Centro com 64, o Alentejo com 22 e o Algarve com 11. O arquipélago dos Açores registou 38 novas infeções e o da Madeira 14.

O número de internamentos não sofreu alterações, pelo que continuam hospitalizadas 233 pessoas com covid-19, das quais 53 são considerados doentes graves estando em unidades de cuidados intensivos.

O total de recuperados subiu para 807.532, depois de mais 467 pessoas terem deixado de ter a doença nas últimas 24 horas.

O RT e a taxa de incidência só serão atualizados amanhã, assim os dados mais recentes situam este último indicador no território nacional em 57,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, enquanto no continente é de 54,4. Já o risco de transmissibilidade é de 1,07 em todo o país.

Atualmente existem, 22.452 casos ativos da doença e a as autoridades de saúde têm sob vigilância 21.834 contactos.