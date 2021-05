As autoridades angolanas detiveram dois homens pela suspeita do triplo homicídio descoberto em Luanda na terça-feira.

Os cadáveres de um homem de 51 anos, do seu filho e de um sobrinho foram encontrados no porta-bagagens de um carro, na centralidade do Kilamba, sul da capital angolana. Os familiares já tinham alertado há quase uma semana para o seu desaparecimento.

Os dois detidos, ambos de 29 anos, "confessaram a prática do crime" e "em relação ao móbil do crime, estavam em causa tentativa de roubo de valores monetários", afirmou fonte do Serviço de Investigação Criminal, citado pela agência Lusa.

Sublinhe-se que os dois homens tinham na sua posse o telemóvel de um das vítimas quando foram detidos.

Os homens "serão presentes ao Ministério Público para a responsabilização criminal, enquanto decorrem outras diligências".