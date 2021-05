O militar da GNR Hugo Ernano, que se encontrava de folga, salvou a vida de uma jovem, que estava presa numa viatura, na sequência de um acidente de viação, perto de Albergaria, no passado dia 23 de maio.

Numa publicação partilhada no Facebook, esta quinta-feira, a força de segurança revela que o acidente ocorreu na Autoestrada 1 (A1), antes da saída para Aveiro, “quando uma viatura foi atingida na sua traseira por outro veículo que a estava a ultrapassar, provocando o despiste seguido de capotamento”.

“O Guarda Hugo Ernano, que presta serviço na Unidade de Intervenção da GNR, em Lisboa, apercebendo-se da gravidade do acidente e que poderia encontra-se vítimas no seu interior, de imediato e sem hesitação correu na direção do veículo, cujo tejadilho tinha abatido na parte de trás, encarcerando a vítima”, lê-se.

Com a ajuda de alguns populares, o militar da GNR conseguiu ajudar a jovem, de 20 anos, “que se encontrava com dificuldades em respirar”, até à chegada dos meios de socorro.

Também o Movimento Zero, que congrega profissionais da GNR e da PSP de todo o país, enalteceu o ato de Ernano e partilhou imagens do momento nas redes sociais.

Hugo Ernano é candidato do Chega à Assembleia Municipal de Odivelas e já foi cabeça-de-lista do Chega pelo Porto nas legislativas de 2019.

O militar foi condenado por ter atingido mortalmente a tiro um rapaz de 13 anos, em 2008, durante uma perseguição policial na sequência de um assalto, em Santo Antão do Tojal, no concelho de Loures.