Durante dez anos, o mundo assistiu à vida de seis solteiros e amigos, às suas relações, dinâmicas, alegrias e discórdias. Com dez temporadas, 236 episódios e num total de 118 horas, a série Friends conquistou gerações. A produção que tem “a amizade como personagem principal” ofereceu um retrato de como pessoas tão diferentes podem criar relações de amizade tão fortes – e Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe e Joey, não se tornaram apenas amigos entre si, como também se transformaram nos amigos que toda a gente queria ter.

Tida como “o maior sucesso dos anos 90” a ficção da NBC começou a sua jornada em 22 de setembro de 1994 e dez anos depois, a 6 de maio de 2004, disse adeus aos telespetadores, tendo conquistado mais de 52,5 milhões de americanos em frente à televisão. Desde então, continou a ser constantemente exibida e, depois de ter estado disponível na Netflix, há dois anos a HBO pagou 425 milhões de dólares, 349 milhões de euros, pelos direitos de exibição. Em Portugal, a série tem estado também exibição na Fox Comedy.

O REENCONTRO 17 anos depois, os seis protagonistas de Friends, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) juntam-se pela primeira vez desde essa despedida, no sofá do estúdio onde tudo aconteceu, o Stage 24, da Warner Bros., em Burbank, na Califórnia.

Mas este não será um novo episódio que dá seguimento à série, não iremos ficar a saber como envelheceram as personagens, se os casamentos se mantiveram ou resultaram em divórcios, como se deram no caminho profissional, entre muitas outras questões que todos os fãs gostavam de ver respondidas. Nesta “reunião”, daremos de caras com os atores, todos eles com mais de 50 anos, alguns cabelos brancos e várias operações plásticas, que aparecerão sendo eles próprios, num ambiente envolvente e íntimo onde serão reveladas histórias de bastidores, relidas algumas das partes mais famosas dos guiões e recordados alguns dos melhores momentos da série.

“O especial” foi realizado por Ben Winston em colaboração com os produtores executivos originais, Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. O anfitrião do programa, que conduzirá uma conversa aparentemente “não ensaiada”, será James Corden.

ALGUNS PORMENORES DESTE “EPISÓDIO ESPECIAL” O trailer dá-nos um “cheirinho” daquilo que acontecerá neste “episódio” tão especial: o elenco regressa aos estúdios para visitar os cenários onde foi gravada grande parte das cenas, como o apartamento de Monica e Rachel e em frente, de Chandler e Joe; os atores também passarão pelo Central Perk, café onde se encontravam e pela famosa fonte, que se transformou no cenário do genérico e que tornou famosa a canção “I’ll Be there for you”, feita de propósito pelos The Rembrandts. Do episódio também fará parte um quizz, que divide o elenco em duas equipas, homens e mulheres, recriando uma cena da quarta temporada. Há ainda espaço para um desfile com algumas das roupas mais famosas usadas pelas personagens na série. O trailer desvenda uma imagem de Phoebe com a guitarra na mão, o que pode significar que assistiremos a mais uma atuação desafinada do tema “Smelly Cat”.

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS Deste reencontro também farão parte vários dos atores secundários que participaram ao longo das dez temporadas da série, tais como Maggie Wheeler, que interpretava Janice (a namorada de Chandler conhecida pela sua voz e gargalhada estridentes), Tom Selleck, que interpretou Richard, (um dos namorados de Monica), Reese Witherspoon, que fazia de Jill (a irmã de Rachel), Elliot Gould e Christina Pickles (os pais de Monica e Ross), James Michael Tyler, o empregado do café Gunther (eterno apaixonado por Rachel) e Larry Hankin, Mr. Heckles (o vizinho de baixo). Como se não fosse suficiente, esta produção contará com a presença de uma vasta lista de celebridades: Cara Delevingne, Lady Gaga, Justin Bieber, o grupo sul-coreano BTS, a atriz Mindy Kaling, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, o jogador David Beckham e a super-modelo Cindy Crawford. Algumas imagens do trailer dão a impressão de que estes artistas participarão no desfile com as roupas mais emblemáticas de Friends.

Ainda num dos momentos do trailer, Jennifer Aniston conta que, quando se foi despedir do trabalho em que estava para dar vida à personagem Rachel, em Friends, o produtor avisou-a: “Sabes que essa série não te vai transformar numa estrela”.

AS RAZÕES POR DETRÁS DO ÊXITO Na altura, a ideia da NBC e dos argumentistas David Crane e Marta Kaufman era fazer uma série sobre um grupo de amigos que vivenciava a transição para a idade adulta. Dividiam casa com amigos, começavam as suas carreiras profissionais, procuravam o amor e queriam sobretudo diversão. Não foi preciso muito tempo até que a série se tornasse um êxito. Para alguns críticos de televisão, o segredo do sucesso “está nos diálogos extremamente bem escritos e na empatia gerada pelas personagens”. Além disso, a série continuou sempre bastante atual, conquistando a atenção das gerações mais jovens: veja-se o casal de lésbicas Carol, ex-mulher de Ross, e Susan; uma personagem transexual, Charles, o pai de Chandler, que a dada altura se torna Helena, personagem interpretada por Kathleen Turner; e ainda momentos onde se veem abordados, ainda que de forma “leve”, temas mais sérios, como a pobreza, no passado de Phoebe, e a infertilidade. Os amigos também estão lá para isso: para apoiar nos momentos mais complicados.

CURIOSIDADES:

COMO FOI ESCOLHIDO O NOME

A série foi pensada por David Crane, Marta Kauffman e pelo produtor Kevin Bright, que apresentaram uma proposta à rede de televisão NBC, em 1993, de uma produção sobre o período da vida em que “os nossos amigos se tornam a nossa família”, apelidada de Insomnia Café. Friends Like Us e Six of One foram outros dois nomes pensados para a produção. Contudo, após várias regravações e alterações, a série foi finalmente batizada simplesmente de Friends, estreando-se no espaço de prime-time Must See TV, da NBC. Friends arrecadou seis Prémios Emmy (incluindo um na categoria Emmy do Primetime para Melhor Série de Comédia), um Globo de Ouro, dois SAG Awards, e 56 outros prémios com 152 nomeações.

A DESPEDIDA DA VIDA ANÓNIMA

James Burrows, realizador de televisão americano que dirigiu vários episódios entre 1994 e 1997, revelou à revista norte-americana The Hollywood Reporter que pouco antes da estreia de Friends na televisão americana, o elenco reuniu-se numa viagem a Las Vegas, com o intuito de se despedirem da “vida anónima”. Segundo Burrows, a partir do lançamento da série, os atores seriam muito famosos e ‘’nunca mais poderiam sair na rua sem serem incomodados’’. Mais tarde, nas duas partes que encerraram a quinta temporada da série, os atores voltaram a Las Vegas para filmar o episódio “The One in Las Vegas”. A cena mais emblemática do episódio retrata o casamento de Ross e Rachel completamente embriagados.

A TROCA DE PERSONAGENS



Antes da escolha de Jennifer Aniston para o papel de Rachel, a personagem foi oferecida a Courteney Cox, que, após ler o roteiro, pediu para interpretar Monica. Segundo a atriz, a personagem adequava-se mais a si, principalmente pela obsessão das limpeza e pela competitividade. Jennifer Aniston, por sua vez, estava destinada a interpretar Monica. De acordo com o livro Generation Friends, onde são revelados alguns detalhes dos bastidores da série, em comemoração dos seus 25 anos, Jennifer Aniston quase não entrou em Friends, pois nessa altura encontrava-se apontada para outra série do canal CBS. Mas a produção concorrente acabou por não ir para o ar, o que permitiu a participação de Aniston na série.

O GENÉRICO MUITO ANIMADO

A tão famosa abertura da série foi filmada numa fonte nos estúdios da Warner Bros., em Burbank, na Califórnia, às quatro da madrugada. Um dos cenógrafos revelou à Entertainment Weekly que o elenco teve um longo dia de gravações, acabando por se reunir umas horas antes da gravação do genérico, para “beberem uns copos” com o objetivo de tornar a gravação mais divertida. A música que do genérico foi “I’ll Be There For You”, dos The Rembrandts, escrita propositadamente para Friends. Contudo, em 2016, numa entrevista no programa da BBC The One Show, Jennifer Aniston revelou que o elenco nunca foi muito fã quer do genérico quer da música que o acompanha.

A QUANTIDADE DE HORAS EM CADA UM DOS CENÁRIOS

Friends passa-se em Nova Iorque, onde as cenas exteriores foram gravadas. Contudo, a série foi, sobretudo, gravada em Los Angeles no estúdio 24 da Warner, atualmente conhecido como The Friends Stage. Segundo um estudo elaborado por cinco jornalistas do El Confidencial, os seis amigos passam a maior parte do tempo nos apartamentos de Monica e Joey e no Café, Central Perk. Ao todo estão contabilizadas 25 horas e seis minutos no apartamento de Monica, 14 horas e 36 minutos no Café Central Perk, 10 horas e 30 minutos no apartamento de Joey, três horas e 12 minutos no apartamento de Ross e, por fim, uma hora e seis minutos no apartamento de Phoebe.

DOS MILHARES AO MILHÃO

Na primeira temporada os atores ganhavam 22 mil dólares, cerca de 18 mil euros, por cada episódio. Este foi um valor acordado pelos próprios atores, que optaram por receber todos o mesmo salário, tendo sido os primeiros atores da televisão americana a negociarem as quantias a auferir como um grupo. Dado o grande sucesso da série, os valores recebidos por cada episódio foram aumentando ao longo de cada uma das temporadas. Na décima e última, os números chegaram aos seis dígitos: um milhão de dólares por cada episódio, cerca de 819 mil euros.

“THE ONE WITH”

Todos os episódios começam pela frase “The one with”, seguindo-se o respetivo tema de cada um. Esta escolha foi pensada com base naquilo que costumamos dizer quando nos referimos a um episódio de deterinada série: “ O episódio em que...”. Apesar de ter apenas 20 minutos, cada episódio demorava cerca de cinco horas para ser filmado.As gravações nos estúdios da Warner possuíam uma plateia de aproximadamente 300 pessoas. Ou seja, os risos que se ouvem na série são reais. Essa era uma forma de perceber se o guião teria receptividade por parte das audiências ou não. Contudo, nem todas as cenas foram gravadas com a presença da plateia, para evitar possíveis spoilers.

A MOLDURA LENDÁRIA DE FRIENDS

A moldura amarela presente na porta do apartamento de Monica era inicialmente uma moldura com uma fotografia que acabou por ser destruída por acidente por um dos membros da equipa de filmagem. Contudo, os criadores da série acharam tanta piada que decidiram usá-la na mesma, como decoração. Foi assim que nasceu um dos símbolos mais memoráveis de Friends. Hoje em dia milhares de réplicas são vendidas. Outra curiosidade prende-se com o quadro magnético atrás da porta do apartamento de Joey. Em cada episódio havia um desenho ou frase diferente escrita sempre pelo mesmo elemento da produção, o que acabou por se tornar mais um motivo de curiosidade e de interesse para os fãs.

“O FIGURANTE” GUNTHER

Gunther era originalmente um figurante sem falas. A escolha de James Michael Tyler para interpretar “o homem do café” foi feita com base na sua habilidade para tirar cafés. Na verdade, este era o único que sabia utilizar a famosa máquina de café, presente no Central Perk. Apesar de quase não possuir falas, Tyler foi ficando, acabando por ver o seu papel reconhecido por todos os fãs, com dez anos de carreira e aparição em 131 episódios. Gunther é o personagem coadjuvante da série que mais aparece. Em homenagem ao aniversário dos 15 anos de Friends, em 2009, Tyler abriu ao público uma réplica do Central Perk, na Carnaby Street, em Londres.

RECRIAÇÃO DO APARTAMENTO DE MONICA EM LISBOA



Localizado na freguesia de Arroios, em Lisboa, o The One in Lisbon distingue-se pela forma como recria a estética usada no apartamento de Monica, personagem interpretada por Courteney Cox. Recorrendo a alguns objetos que fizeram parte da série original, Melissa Çoruhlu, de origem portuguesa e turca, responsável pela Misha’s Place, uma empresa de alojamento local em Lisboa, quis enquadrar o cenário na realidade portuguesa. Composto por três quartos e uma cozinha totalmente equipada, o apartamento tem ainda uma pequena varanda em que o ambiente do apartamento 20 do número 90 da Bedford St., em Nova Iorque, se cruza com o de Lisboa. A estadia no apartamento, que funciona como Airbnb, tem um preço fixo de 55€ por noite.