No tempo da Taça dos Clubes Campeões Europeus, muito antes de ter nascido este elefante branco chamado Liga dos Campeões, encontrar uma final entre duas equipas do mesmo país era difícil. Impossível até! Para começar só tinham direito a participar na prova os campeões de cada país – nas duas primeiras edições nem isso; houve clubes chamados por convite –, acrescentando-se o vencedor da prova do ano anterior que tinha o direito de defender o seu título. Com o Real Madrid a açambarcar taças atrás de taças, cinco de enfiada logo no começo, surgiram os primeiros combates entre irmãos falantes do castelhano, como foi o caso de um Real Madrid-Sevilha e de um Real Marid-Barcelona. Nenhum deles na final, entenda-se. E o segundo numa meia-final renhidíssima, na qual os catalães chumbaram os sonhos madrilenos da sexta para, em seguida, verem o seu próprio sonho ser abatido pelo Benfica, em Berna.

Foi preciso esperar pela época de 1999-2000 para que dois clubes do mesmo país se apresentassem frente-a-frente na final. O Destino deve ter tido mão no assunto e o jogo foi entre espanhóis, como se esperava desde os anos 60: Real Madrid e Valência foram os protagonistas, e a realeza levou a melhor por indiscutíveis 3-0. A Liga dos Campeões nasceu entretanto e estuporou completamente a relação de equilíbrio entre clubes dos países europeus. Hoje em dia, Espanha ou Inglaterra, só para citar os dois que dominam o topo das vitórias desta competição que tinha, antigamente, um charme irrepetível, apresentam-se com quatro clubes na Liga dos Campeões, o que permite que os endinheirados surjam com maior frequência na partida decisiva, e os endinheirados, como sabemos, são sempre os mesmos.

Repare-se ao ponto a que o charivari chegou: neste sábado, no Porto, Chelsea e Manchester City vão decidir qual dos dois ficará com o título de campeão europeu, sendo do domínio público que, na época passada, nenhum deles foi campeão de coisa alguma e, como tal, usurpam pura e simplesmente o lugar de campeões autênticos. Chamem-lhe Liga dos Campeões, e tal lhes dá na gana. Para muitos de nós é para o lado em que dormimos melhor, mas não queiram atirar-nos areia para os olhos como se estivéssemos em pleno deserto de Gobi.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.