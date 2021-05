O ovo de Colombo

Conseguir juntar no mesmo lugar figuras como Rui Rio, Paulo Portas, Pedro Passos Coelho, Poiares Maduro, André Ventura e tutti quanti é obra.

O congresso do Movimento Europa e Liberdade (de que muitos ouviram falar pela primeira vez há coisa de um mês ou nem isso) é um ovo de Colombo. Parece uma evidência, mas, como muitas evidências, ninguém se tinha lembrado dela antes. Em primeiro lugar, há que tirar o chapéu à organização. Conseguir juntar no mesmo lugar figuras como Rui Rio, Paulo Portas, Pedro Passos Coelho, Poiares Maduro, André Ventura e tutti quanti é obra. O que poderá sair daqui? É difícil dizer. A avaliar pela intervenção de Ventura, dir-se-ia que pode estar em preparação uma frente unida das direitas. A avaliar pela de Poiares, que numa mais que provável referência ao Chega falou de um projeto político “oportunístico” e “incoerente”, será difícil haver qualquer entendimento. Mas independentemente das maiores ou menores consequências do congresso, para já, a direita, que durante um longo período parecia morta, deu uma prova de vida.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.