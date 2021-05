Zinedine Zidane, o técnico francês do Real Madrid - que também jogou com as cores dos merengues - vai deixar o lugar no comando técnico. Fala-se há semanas das dúvidas sobre o seu futuro no clube, e o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, garante que o francês está mesmo de saída, "com efeito imediato" do clube de Madrid.

A temporada 2020/21 aos comandos do Real Madrid foi de pesadelo para Zidane, não conseguindo conquistar qualquer título, o que terá levado às discussões sobre o futuro no seu clube e, segundo garante Romano, à saída do mesmo.

