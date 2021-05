A Bélgica anunciou hoje que suspendeu a utilização da vacina anticovid-19 da Johnson & Johnson em pessoas menores de 41 anos depois da morte de uma mulher dessa faixa etária a quem foi administrado esse fármaco.

Em comunicado, o governo belga informou ter adotado esta medida depois de um caso "em que houve graves efeitos secundários após a administração da vacina Janssen", o nome comercial do fármaco da Johnson & Johnson.

O executivo belga indicou tratar-se de uma mulher com menos de 40 anos, que foi vacinada através do seu empregador estrangeiro, fora do sistema belga, e que morreu na Bélgica na semana passada após ter desenvolvido uma "trombose grave e redução das plaquetas sanguíneas".

Por essa razão, a Bélgica solicitou um "conselho urgente" à Agência Europeia de Medicamentos, o regulador de medicamentos da União Europeia (UE), antes de considerar levantar a suspensão, informou ainda.

E, segundo o governo belga, o impacto desta suspensão na campanha nacional de vacinação é muito limitado.

A Bélgica estava a utilizar a vacina da Johnson & Johnson para idosos com mobilidade reduzida e para os sem-abrigo, dado implicar apenas a administração de uma dose para garantir a proteção. Estas inoculações vão continuar.