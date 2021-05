O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aprovou uma lei que lhe permite concorrer a mais dois mandatos, abrindo caminho para que ele permaneça no poder até 2036. E mesmo sendo muito contestado conseguiu confirmar a sua legitimidade. Aquela lei garante-lhe ainda a imunidade vitalícia.

Putin – ex-agente da KGB - foi eleito Presidente pela primeira vez em 2000 passando assim a ser o homem que se mantem mais tempo no Kremlin desde Josef Stalin, que governou a União Soviética durante 29 anos.

A preservação do poder de Putin com alteração constitucional também pode evidenciar uma certa fragilidade interna não se conseguindo vislumbrar, no seu circuito mais restrito, um possível sucessor. Ou seja, teve que se adequar e arranjar o enquadramento legal para poder prolongar o seu projecto despótico para o país. Mas a estatística contínua do lado de Putin, que assumiu uma Rússia fragmentada e enfraquecida com 29% da população abaixo do nível da pobreza, tendo conseguido reduzir quase ao dobro para os actuais 13,5%.

A abertura democrática da Rússia na era Gorbatchov e Ieltsin começou a dar frutos em tempos de Putin, que acabou por conduzir o país para uma autocracia. Hoje a potente máquina de informação russa atribui à governação de Putin tudo o que havia de bom na recente história.

O ressurgimento da potência militar russa, a anexação da Crimeia, a contestação da hegemonia dos EUA, a vacina Sputnik V contra a Covid 19, são investimentos políticos que Putin capitaliza para a sua imagem de líder responsável de um país tradicionalmente paternalista.

A situação económica dos russos é alarmante com corrupção exorbitante, arbitrariedade e favoritismos que são cada vez mais evidentes. No entanto, o sistema de gestão criado por Putin ainda não tem alternativas visíveis e permite-lhe um vasto espaço de manobra.

Putin parece ser um líder inabalável. Isto significa uma estabilidade imaginária ou o Presidente tem, de facto, razões para se sentir seguro no poder?

Putin ao ser escolhido para “herdar” a Rússia soube combinar a conjuntura favorável dos preços do petróleo e gás natural com medidas que lhe permitem reforçar o Estado. Claro que isto não foi conseguido apenas com uma conjuntura favorável, pois Putin tem provado ter uma perspicácia política extraordinária para manter a governabilidade da Rússia, através da alteração estrutural do próprio regime. As ferramentas da democracia não funcionam num país enorme e turbulento com uma sociedade cada vez mais fragilizada.

Putin é astuto e sofisticado no envolvimento da diplomacia sendo conhecido por homem-espelho (a expressão é da "Economist") pela capacidade de usar pensamentos de interlocutores em seu favor. As consequências das suas decisões, para a segurança e defesa e mapa global da energia serão imensas.

O “novo Czar” russo vai perpetuar-se no poder, através de um sistema estatal, dos hábitos políticos e dos órgãos de comunicação social (OCS) controlados, que estão configurados para sustentar um governo autocrata.

Entre os 147 milhões de russos, o opositor do regime (Navalny) terá 10% de adeptos fervorosos e cerca de 20% de simpatizantes. Por isso, Putin não tem popularidade absoluta e os OCS apresentam um quadro como não tendo alternativas. O Presidente russo tem assim as mãos livres para manipular quer ao nível interno quer ao nível externo, pois não é condicionado por outros órgãos do estado ou instituições como nos EUA e na União Europeia (UE).

Ao contrário do Império Russo ou da União Soviética, a estratégia de Putin consiste em aproveitar as relações estabelecidas numa base de mutualidade sem, contudo, se responsabilizar pelos outros Estados. Proporcionar o alinhamento económico e garantir a profundidade estratégica. Existem três realidades russas que “incomodam” os EUA, dentre os quais se inclui o pensamento de Dimitri Trenin (Lei da ponderação EUA-Rússia): em primeiro lugar, a autoridade interna do presidente Putin; em segundo lugar, a consolidação da relação de forças da Rússia no cenário internacional e, por último, o crescente papel de Moscovo na geopolítica da energia.

O novo Eurasianismo de Putin é um projecto estratégico, geopolítico e de integração económica do norte do continente eurasiano. As suas bases ideológicas atestam que a Rússia pós-soviética, para dominar o espaço eurasiano, necessita construir um Estado multiétnico e multirreligioso, promover alianças no plano externo e reforçar o estabelecimento de eixos geopolíticos estratégicos, tais como os eixos Berlim-Moscovo, Moscovo-Teerão e Moscovo-Pequim.

A Rússia, elemento central da União Soviética que se desintegrava a largos passos, viu a Alemanha como um possível aliado futuro face às imposições ocidentais. Principalmente uma Alemanha unificada, que deslocaria a força gravitacional do continente para Leste. Putin, germanófono e germanófilo, inscreve-se no tempo longo. Ele sabe que a Alemanha não é ocidental e que o próprio Ocidente é um conceito movediço, frequentemente utilizado pela geopolítica americana para alinhar Paris e Berlim aos seus desígnios.

O confronto geopolítico entre a Rússia e os EUA, visa um reordenamento no antigo espaço soviético – que a Rússia prossegue e que o Ocidente contesta – que põe em causa a ordem euro-atlântica criada com o fim da hegemonia soviética sobre a Europa de Leste, a queda do muro de Berlim e a implosão da União Soviética.

Em 2005, Putin declarou que o “fim da União Soviética tinha sido a maior catástrofe do século XX”. E a estratégia de “vizinhança próxima” arquitectada para restabelecer a esfera de influência russa correspondeu a uma série de conflitos muito incómodos para o Ocidente, que os censurou sem, no entanto, definir com clareza os limites estabelecidos pelo direito internacional humanitário, vulgarmente denominado por “direito de ingerência”.

Além disso, o desafio das circunstâncias agressivas da globalização e alteração dos centros de decisão quanto às intenções obrigou Putin a considerar na sua doutrina que as fronteiras de interesses da Rússia transpunham as geográficas.

A Rússia profundamente nacionalista deseja recuperar uma esfera de influência regional e vê os EUA e UE como adversários ou inimigos. Na recente doutrina militar russa – endurecimento perante os inimigos - a NATO representa a maior ameaça à segurança nacional. E assinala um novo tipo de ameaça relacionada com “emergência de redutos de tensão interétnica”; “as operações de grupos estrangeiros radicais” ou de “empresas militares privadas em áreas adjacentes à fronteira Russa”

O erro histórico do Ocidente foi ignorar a Rússia com o estatuto de grande potência que se quer afirmar e a geografia lhe confere ao agir pela geopolítica - a batalha pelo espaço e poder - mantendo a independência estratégica ao nível nuclear que limita a vontade de poder ilimitado de Washington.

As administrações americanas têm cometido o erro sistemático de menosprezar a Rússia tratando-a como uma potência regional decadente. Mas não deixa de colocar um tremendo desafio à NATO e UE, que Washington não pode ignorar. Entre ameaças e demonstrações de força Putin testa o limite do Ocidente. E o poder militar e a capacidade de o utilizar também poderão ser instrumentos de negociação diplomática com Washington.

É evidente o confronto geopolítico impiedoso pelo domínio da Eurásia por duas vias antagónicas - o Atlantismo e o Eurasianismo. A dificuldade para os EUA e Rússia reside, pois, em encontrar o exacto equilíbrio que permita, por um lado, associar ao poder da força o poder da legitimidade sem minar a relação de forças regionais.

Se olharmos para o longo arco da história czarista e soviética, reconhecemos em 2021 a falta de mecanismos institucionais ao controlo do poder do estado e a natureza coerciva da autoridade de Putin. O país está de regresso ao seu passado. A Rússia vive o seu inverno político.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.

Capitão-de-fragata (Reforma)