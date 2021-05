A CP - Comboios de Portugal alertou, esta quarta-feira, para possíveis perturbações na circulação de comboios amanhã, 27 de maio, devido à greve dos trabalhadores.

“A CP informa que, por motivo de greve declarada por uma Organização Sindical, e não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, podem ocorrer perturbações, no próximo dia 27 de maio, na circulação de comboios da CP, a nível nacional, com particular incidência nos comboios urbanos”, informa a empresa, em comunicado.

A greve abrange o período entre as 00h00 e as 24h00 de dia 27 de maio, mas a CP avisa que o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, nomeadamente ao final do dia de hoje e às primeiras horas da manhã de dia 28 de maio, sexta-feira.

Os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, podem pedir o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos.