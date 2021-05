Além de ser notoriamente um dos homens mais ricos do mundo, François Pinault é tido, por muitos, como “o mais importante colecionador da história de arte da Europa”. E tinha uma ambição antiga. Agora, vinte e um anos depois de ter anunciado que construiria um museu em Paris para dar a conhecer a sua coleção, o bilionário francês de 84 anos vê finalmente o objetivo alcançado.

E, claro, a escolha do local não poderia ficar aquém da grandiosidade da coleção, composta por cerca de 10 mil obras, avaliadas em qualquer coisa como 1.500 milhões de euros. Assim nasceu “o maior museu privado de arte moderna da França”, com cerca de 200 obras-primas artistas como Picasso, Braque, Rauschenberg, Pollock e Rothko.

A bolsa de comércio de Paris O plano original, que remonta ao ano de 2000, seria construir uma estrutura maciça de vidro numa ilha abandonada a oeste de Paris, a cinco quilómetros da Torre Eiffel. Contudo, a burocracia francesa bloqueou o projeto e, irritado, o empresário levou as suas obras para Veneza. Para as expor, comprou o Palazzo Grassi e a Punta della Dogana, onde construiu um dos mais belos espaços de exposição da cidade italiana.

Para Pinault, que já possui um grandioso império no mundo do luxo com o grupo Kering (que reúne marcas como Gucci e Yves Saint-Laurent), a burocracia até poderia ser um obstáculo mas nunca um impedimento. Atrasou o projeto, mas não o enterrou. Assim, após vários anos de espera e longos meses de atraso por causa da pandemia da covid-19, o novo espaço foi inaugurado no dia 22 de maio e apresentado como um “símbolo do renascimento da vida cultural” que coloca lado a lado a tradição e a contemporaneidade.

Situado na mesma rua que o Museu do Louvre, o edifício da Bolsa de Comércio de Paris também possui uma longa história. Em 2015 a Câmara da capital parisiense celebrou um contrato de cedência por 50 anos ao empresário e colecionador. Segundo Jean-Jacques Aillagon, diretor-geral da Coleção Pinault, trata-se de um “espaço genial do ponto de vista da arquitetura, que encarna as utopias arquitetónicas do final do século XVIII”.

E, para o remodelar, nada mais, nada menos do que o arquiteto japonês Tadao Ando, vencedor do Pritzker em 1995, que contou com a contribuição e coordenação do arquiteto Pierre-Antoine Gatier, ligado aos monumentos históricos franceses, e da dupla Lucie Niney e Thibault Marca, especialista em design de interiores.

Construído em finais do século XVIII, o edifício da Bourse inspira-se diretamente no Panteão de Roma, com a sua perfeita planta circular. Cerca de cem anos após a reconstrução, tinha sido reformado em grande escala para a Feira Mundial de 1889 – a mesma que celebrou o centenário da Revolução Francesa e para a qual foi erguida a Torre Eiffel. Ao mesmo tempo em que Paris ganhava o estatuto de “centro do mundo ocidental”, dava-se o período de expansão colonial que garantiu as rotas comerciais da França e contribuiu para a prosperidade da sua capital. Foi exatamente na Bolsa que produtos mais ou menos exóticos como o cacau, o açúcar e o café foram cotados e transacionados para o consumo ocidental.

Essa atividade está plasmada na obra França Triunfal, uma grande pintura mural que circunda a cúpula do edifício. Elaborada por cinco artistas, a pintura retrata colonizadores, guerreiros africanos de peito nu e nativos americanos seminus, remetendo para as origens dos produtos ali cotados.

As restaurações Para a transformação em museu, o prédio histórico onde antes trabalhavam os corretores da Bolsa sofreu uma extensa reforma que demorou três anos. Oprojeto de Tadao Ando procurou conservar a arquitetura emblemática do edifício, especialmente a grande cúpula e os frescos no teto, ao mesmo tempo que acrescentou toques de modernidade. Segundo o arquiteto japonês, “o propósito foi criar um edifício que liga o passado com o presente e o futuro”.

Num momento em que muitos países ocidentais se debatem com o incómodo que representações semelhantes de povos indígenas e minorias provocam, Pinault decidiu restaurar a superfície rachada e já com pouca cor, no seguimento da recusa por parte do Presidente francês Emmanuel Macron de remover monumentos homenageando figuras dos capítulos mais sombrios da história da França.

Pierre-Antoine Gatier, que dirigiu as obras de restauro, escreveu no catálogo da Bourse que a obra em questão “reflete a ideologia imperialista do Ocidente e a sua crença irredutível no progresso, transmitindo representações folclóricas sustentadas por preconceitos coloniais.” Martin Bethenod, diretor administrativo da Coleção Pinault, por sua vez, afirmou que o museu teve a responsabilidade de restaurar a França triunfal, por esta fazer parte do património do país: “Temos missões e obrigações, a primeira será sempre contextualizar ”, frisou.

As exposições Para Bethenod, o verdadeiro contraponto ao legado histórico da Bolsa está precisamente nas obras da Coleção Pinault, apresentando como o melhor exemplo disso a “retrospetiva de David Hammons”, um artista negro que conquistou notoriedade na Nova Iorque das décadas de 1960 e 70, durante o Movimento das Artes Negras nos Estados Unidos. A sua peça central – intitulada Segurança Mínima – consiste numa “gaiola” que convida os visitantes a “experienciar” o corredor da morte da prisão estatal, em San Quentin. O diretor revelou ainda que o artista lhe solicitou a exibição da instalação ao longo de uma parede decorada com mapas antigos que ilustram as rotas comerciais da época e também o domínio naval da Europa.

Passando das galerias ao espaço central do edifício, observa-se um contraponto entre o século XIX, representado pela pintura, pelos mosaicos, as carpintarias clássicas, os apontamentos decorativos; e o século XXI, que se afirma através do cimento de Ando.

A estrutura de 9 metros de altura “canaliza a luz do sol do vidro da rotunda e da cúpula de ferro fundido” e converte a área “num espaço onde a Coleção Pinault agora exibe uma série de esculturas de cera do artista suíço Urs Fischer”, explicou Martin Bethenod. A peça central é uma reprodução do conjunto escultórico O Rapto das Sabinas, cujo original renascentista, da autoria de Giambologna, se encontra em Florença. A versão de Fischer é muito mais efémera, já que será acesa, tal como uma vela gigante e, gradualmente, acabará por derreter, como todas as outras esculturas da mesma série.

Ao todo, o museu contém dez espaços de exposição, incluindo sete galerias de paredes brancas, que permitirão uma renovação permanente que não tinha sido possível nos dois locais que Pinault ocupa em Veneza. Bethenod, em declarações ao The Art Newspaper, admitiu que planeia montar cerca de 15 novos projetos a cada ano.

Veneza versus Paris Várias obras importantes em exibição já foram exibidas em Veneza. Contudo, o diretor do espaço diz que “todas elas são encenadas de forma diferente”. O próprio François Pinault destaca o caráter político desta primeira exposição, elogiando “os valores que sempre defendeu, a sede de liberdade, a refutação da injustiça e a aceitação da diversidade”. Algumas das obras expostas são de artistas negros de todo o mundo que nunca foram exibidas em França e só raramente na Europa. Como é o caso de David Hammons, acima mencionado, os três retratos pintados num estilo hiper-realista por Rudolf Stingel, as pinturas figurativas de Kippenberger e ainda as obras do artista plástico Antônio Obá, que vasculham as raízes africanas do Brasil.

