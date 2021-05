Num mundo cada vez mais global, mesmo os Estados mais marginalizados na arena internacional costumam respeitar as leis do tráfego aéreo. Provavelmente para não acabarem fechados aos seus vizinhos – como aconteceu à Bielorrússia, um Estado dominado pelo Presidente ditador Alexander Lukashenko, após desviar um avião da Ryanair, que ia da Grécia para a Lituânia, dizendo aos pilotos que havia uma bomba a bordo e colocando um caça MiG-29 a escoltá-los.

O resultado foi a detenção dos dissidentes que iam a bordo, o blogger Roman Protasevich e a sua namorada, Sofya Sapega. Para fúria da União Europeia, que avançou com sanções, proibindo a aviação bielorrussa de usar o seu espaço aéreo, pedindo às suas operadoras que evitem o país.

“Pilotos de qualquer nacionalidade, mesmo quando voam para Caracas, Havana ou Pyongyang, não têm qualquer razão para acreditar que as instruções que recebem do chão são políticas ou enganadoras, ou com qualquer outro objetivo que não uma aterragem segura”, lembrou a jornalista Anne Applebaum, num artigo na Atlantic sobre o perigoso precedente criado. Contudo, se hoje em dia se vive uma espécie de paz no ar, é algo relativamente recente.

Os mais velhos certamente recordam que, nas décadas de 60 e 70, o desvio de aviões comerciais era uma ocorrência bizarramente comum. Mas mesmo então, raramente se envolviam abertamente Governos, em “pirataria patrocinada pelo Estado”, como fez a Bielorrússia, nas palavras do CEO da Ryanair, Michael O’Leary. Apesar de que, na época de ouro dos piratas do ar, muitos deles sabiam que podiam contar com asilo político mal aterrassem.

Hoje, pós-11 de Setembro, associamos mais rapidamente um sequestro no ar ao terrorismo e potencial massacre de massas. Mas à época, durante a Guerra Fria, o principal era a busca de riquezas, através de resgates, e sobretudo de refúgio. De um lado e do outro da Cortina de Ferro, havia um vaivém de piratas à procura de uma vida melhor, com pilotos a desviar voos da União Soviética e dos seus satélites, rumo à Europa Ocidental, e outros a tomarem aviões nos EUA, para fugir para Cuba – segundo dados da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), só nos anos 60 mais de uma centena de aeronaves americanas foram desviadas.

Após o primeiro sequestro aéreo nos EUA – levado a cabo em 1961, no aeroporto de Miami, por Antulio Ramirez Ortiz, um porto-riquenho armado com uma faca de carne, que dizia ter sido contratado para assassinar Fidel Castro, mas queria avisá-lo – inaugurou-se um período em que, no pico, em média se desviava um avião americano a cada seis dias, chegando a haver vários por dia.

Era tão frequente que se oferecia mapas das Caraíbas e guias de espanhol aos pilotos americanos, foi estabelecida uma linha direta entre os controladores de Miami e Havana, chegando-se a propor criar uma réplica deste aeroporto cubano na Florida, para enganar piratas do ar, escreveu Brendan Koerner, no seu livro The Skies Belong To Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking. “Ao tomar uma avião quando cruzava a fronteira mais exótica da nação, um pirata sozinho podia ganhar uma audiência de milhões”, explicou Koerner, ao Washington Post. “Não havia maneira mais espetacular para os marginalizados sentirem a adrenalina do poder”.

