O Conselho Regulador da ERC autorizou a alteração de domínio da Media Capital no âmbito da OPA anunciada por Mário Ferreira, tendo ponderado, entre outros factores, a solvabilidade da Pluris e a correção do projeto e estudos por ela apresentados à ERC para o efeito, anunciou a Media Capital em comunicado.

A deliberação da ERC diz que a Pluris Investments pode ficar com os 30,22% da dona da TVI mas Mário Ferreira e a Prisa vão ter que levar a cabo um novo negócio, uma vez que existiu uma alteração não autorizada de domínio e, por isso, a lei determina a anulação da operação.

“A deliberação hoje comunicada estabelece que a consolidação dos efeitos de autorização agora concedida dependerá da regularização, em vinte dias úteis, do vício jurídico imputado pela ERC à compra de venda, celebrada em maio do ano passado entre a Prisa e a Pluris de 30,22% do capital social do Grupo Media Capital”, explica a Media Capital.

O que significa que, agora com autorização oficial da ERC, a Pluris e a Prisa têm até 24 de junho para repetir esta operação.

Assim, Mário Ferreira e a Pluris ficam com luz verde do regulador dos media para prosseguir os seus projetos para a Media Capital e para os operadores de televisão e rádio detidos pelo grupo.