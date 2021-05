O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, esta terça-feira, que “está fora de questão o regresso ao Estado de Emergência” para combater a pandemia de covid-19 no país. As declarações surgem pouco tempo depois de o Governo anunciar que irá reforçar a testagem e acelerar a vacinação na região de Lisboa e Vale do Tejo devido ao aumento de casos.

Em resposta aos jornalistas sobre um possível recuo no plano de desconfinamento na capital, o chefe de Estado diz que "quem tem competência para fazer essa avaliação é o Governo", mas que "em todo o caso está fora de questão o regresso ao Estado de Emergência", uma vez que agora há um "dado diferente do que acontecia há um ano, que é a vacinação".

Relacionados Governo acelera processo de vacinação e reforça testagem para travar covid-19 na Grande Lisboa

"Uma coisa é fazer o apelo que tenho feito, nomeadamente aos mais jovens, para que, até ao momento em que possam ser vacinados, não desconfinarem a ritmos tais que façam elevar o número de casos de um modo desproporcionado. Outra coisa é dizer que isso tem o mesmo efeito que teria se não houvesse a vacinação dos grupos de risco e em número muito significativo", justificou.