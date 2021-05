Vacinação vai ser acelerada. Governo anuncia novas medidas para travar covid-19 em Lisboa

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, participa esta tarde na conferência de imprensa de apresentação das medidas a implementar na região de Lisboa e Vale do Tejo, com o presidente do Instituto Ricardo Jorge, Fernando Almeida, e com o diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), André Peralta Santos. Acompanhe em direto