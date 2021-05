O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o sistema operacional dos certificados digitais da covid-19 "está pronto" e que deverá entrar em funcionamento a 1 de julho.

Até lá serão feitos testes nalguns países para acertar todos os pormenores e para que esteja tudo pronto até ao dia de entrada em vigor, adiantou o primeiro-ministro nas conclusões da reunião com os 27 em Conselho Europeu.

António Costa confirmou ainda que a UE vai proibir os aviões bielorrussos de entrarem no espaço aéreo europeu e exige a libertação do jornalista que foi detido após o desvio do avião da Ryanair que seguia em direção à Lituânia.