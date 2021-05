A Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL) garantiu esta terça-feira, que Portugal está “na liderança da descida dos preços das comunicações” na União Europeia (UE), com base em dados estatísticos do Eurostat referentes ao mês de abril.

Segundo a Apritel, “os dados mais recentes do Eurostat, referentes a abril de 2021, demonstram mais uma vez a forte dinâmica competitiva do mercado português de comunicações eletrónicas”.

A associação diz ainda, em comunicado, que “nos últimos 12 meses, a competitividade do setor nacional sai reforçada: em média, este índice dos preços reduziu -0,9% enquanto na EU27 apenas desceu -0,2%”.

Já nos serviços em pacote, “aqueles que, de acordo com dados da ANACOM, as famílias portuguesas cada vez mais preferem, e que no final de 2020 já eram subscritos por 88 em cada 100 famílias, Portugal é o 2.º país onde os preços mais baixaram nos últimos 12 meses: -2,5%”.

Recorde-se que este assunto tem causado alguma polémica entre a Apritel, operadoras e Anacom, uma vez que o regulador garante que os preços das comunicações têm crescido em Portugal.