As instituições de Ensino Superior realizaram 138.924 testes rápidos de antigénio à covid-19, até 14 de maio, tendo registado uma taxa de positvidade de 0,04%, com 61 casos postivos da doença.

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 33,7% dos testes foram realizados em instituições de Lisboa, que contabilizavam 30 casos positivos. Já no Norte foram feitos 31,6% dos testes, com 12 positivos.

A Universidade de Lisboa foi a que mais testou os estudantes: 17.255. Segue-se a Universidade de Coimbra (8949) e o Politécnico de Leiria (7035).