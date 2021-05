Políticos e especialistas vão voltar a reunir-se, na sexta-feira, no Infarmed, em Lisboa, para discutir a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal e as novas regras a adotar no verão.

O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e os representantes dos partidos reúnem-se com os peritos um mês depois do último encontro, quando ainda vigorava o Estado de Emergência em Portugal.

Nesta reunião deverá ser apresentado um estudo pedido pelo Governo aos professores Raquel Duarte e Óscar Felgueiras sobre regras a aplicar no futuro para conter a covid-19 com o programa de vacinação já em fase avançada, mas também será discutida a evolução da pandemia, num momento em que o índice de transmissibilidade (Rt) e a incidência continuam a aumentar no país e a situação de Lisboa e Vale do Tejo gera maior preocupação.

Atualmente, Portugal apresenta um Rt de 1,06 e uma incidência de 55,6 casos de infeção por 100 mil habitantes.