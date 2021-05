O Estádio do Dragão vai receber 16.500 espetadores, cerca de 33% da capacidade do recinto, na final da Liga dos Campeões, no dia 29 de maio, anunciou a UEFA, esta terça-feira.

De acordo com um comunicado divulgado pelo organismo, 1.700 bilhetes irão estar à venda ao público em geral, no site oficial, a partir das 13h00 de hoje.

Cada pessoa poderá comprar dois bilhetes, sendo estes entregues através da aplicação oficial de bilhetes da UEFA Champions League, segundo indica o comunicado.

“Com estas apps, os adeptos que tenham bilhetes podem de forma segura descarregar, transferir, manter ou atribuir bilhetes a convidados a qualquer altura, em dispositivos Android e iOS”, explica a UEFA.

Recorde-se que cada finalista - Manchester City e Chelsea – poderá levar 6 mil adeptos.

Para entrar no Estádio, é necessário apresentar um registo de vacinação ou um resultado negativo à covid-19, seja um teste PCR entre as datas de 26,27,28 ou 29 de maio ou teste rápido de antigénio entre 28 ou 29 de maio.