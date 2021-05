O diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Coimbra preside hoje e amanhã ao 9º Congresso Pandemias da Era da Globalização, um encontro promovido desde 2004 pela Associação para o Desenvolvimento da Infecciologia. É online, mas nunca teve tantos inscritos: 250 médicos e investigadores de todo o país e PALOP.

O último encontro foi em 2019, antes da pandemia de covid-19 virar o mundo do avesso. “Não será seguramente a última”, diz José Saraiva da Cunha, que acredita que os desenvolvimentos terapêuticos em torno do SARS-CoV-2 podem vir a beneficiar outras doenças como VIH, inclusive a acelerar a vacina que se espera há 30 anos.

Defende que as máscaras deviam continuar a ser usadas no inverno, pelo menos nos hospitais. Refreia o otimismo em torno da vacinação como solução imediata para a pandemia e coloca a prova dos nove no próximo inverno. Sem certezas, não descarta que voltem a necessários confinamentos a uma escala regional.

A última vez que organizaram este congresso foi em 2019. Na altura já havia a preocupação em torno de uma pandemia de grande escala como tem sido esta?

Há sempre essa preocupação. Mesmo agora continua a existir porque esta não será seguramente a última. Na altura, as preocupações eram sobretudo a gripe das aves e começava-se a falar do risco de disseminação do coronavírus do Médio Oriente, do MERS, ligado aos dromedários e com uma casuística reduzida na transmissão entre pessoas. Desde que começámos em 2004 estes congressos, de dois em dois anos, invariavelmente havia alguma coisa nova em cima da mesa. Felizmente a maior parte abortaram, mas outras não.

Do que discutiam, a comunidade médica estava suficientemente ciente do risco? Havia preparação?

Da gripe A em 2009 ficaram algumas planos de ação. Muitas das coisas que se fizeram foram buscar as bases a esse trabalho. Mas julgo que ninguém estaria preparado para imaginar uma pandemia com uma escala desta grandeza. A última pandemia que tivemos com uma escala semelhante a esta foi a epidemia de VIH e não ocorreu num espaço de tempo tão curto, foi acumulando-se ao longo dos anos. Num espaço de tempo tão curto, eu que já não sou assim tão novo, nunca tinha assistido a uma pandemia com estes números a nível global.

Tem havido uma grande polarização entre essa leitura e quem acha que houve um exagero para o que é a letalidade desde vírus. Focando neste inverno, até que ponto foi mais exigente num hospital do que um ano de gripe normal?

As pessoas que perfilham essas ideias lucrariam muito em visitar serviços que tiveram que lidar com a covid-19 e ouvir as pessoas que lá trabalham. No Centro Hospitalar Universitário de Coimbra chegámos a ter perto de 500 doentes internados só com covid-19, 18 enfermarias dedicadas exclusivamente a estes doentes. É uma dimensão nunca vista. Numa época de inverno típica, em que sabemos que nos meses de janeiro e fevereiro temos doentes com gripe, agudização das doenças respiratórias, habitualmente temos camas no nosso serviço de infecciologia alocadas à gripe e fora do nosso serviço temos mais uma enfermaria com 30 camas e, em anos muito maus, 70 camas, é o máximo que já tivemos. Desta vez chegámos a perto de 500, não tem nada a ver.

Na doença, o que o surpreendeu mais?

Há várias surpresas que esta doença nos provoca no dia-a-dia. A gripe é uma patologia que envolve basicamente o sistema respiratório. Claro que pode complicar-se uma vez ou outra com patologias fora do sistema respiratório, mas não com a frequência e com a dimensão com que acontece nesta doença. Embora o coronavírus seja considerado um vírus respiratório na prática é um vírus que provoca uma doença sistémica que envolve praticamente todos os órgãos e sistemas. É fácil encontrar descrições de envolvimento pulmonar, renal, cardíaco, ocular, sistema nervoso, tudo o que se queira.

E mais sequelas.

Sim. Na gripe pode haver sequelas pulmonares mas sequelas noutros órgãos como temos visto nestes doentes não estávamos habituados a ver.

O congresso abre com uma palestra sobre as pandemias na história da humanidade. Nesta pandemia voltaram medidas de há cem anos como cercas sanitárias, confinamentos. Olhando para trás, havia alternativa?

Quando não temos tratamento nem nenhuma forma eficaz de prevenção, como aconteceu desta vez, não há outras medidas de saúde pública que não sejam essas: distanciamento, cercas, regras de higiene, confinamento. Se tivéssemos uma boa alternativa em termos terapêuticos, provavelmente não teríamos de ter medidas de controlo sanitário com a intensidade como tivemos, mas assim não vejo como porque ainda assim teve o impacto que teve.

A questão que por vezes se coloca é se se foi longe de mais.

Se se foi longe de mais não estou a ver os resultados desse longe de mais porque continuamos preocupados e isto continua, não está resolvido.

As posições dividem-se entre o pior já passou e que a pandemia acaba no verão quando a maioria dos adultos ficam vacinados e quem esteja mais cauteloso de que só no próximo inverno é que vamos perceber. Que visão tem?

Sim, acho que antes de passar o próximo o inverno é muito arriscado fazer previsões muito otimistas em relação ao futuro. O próximo inverno vai ser decisivo para percebermos o que vai acontecer. Há um conjunto de ‘ses’ sobre as vacinas que ninguém sabe responder: se protege, protege por quanto tempo, protege de novas variantes.

Assiste-se a um aumento de infeções em Lisboa, sobretudo entre jovens. É menos preocupante por isso?

Vamos ter provavelmente formas de doença mais benignas e não vamos ter uma pressão grande sobre os internamentos como tivemos mas até que ponto isto circulando entre gente mais jovem tem capacidade de expandir na comunidade e começar a atingir gente mais velha e com outras patologias é sempre uma caixinha de surpresas.

Mesmo estando os mais vulneráveis vacinados?

Mesmo estando vacinados. A vacina é uma medida de prevenção mas não temos ainda certezas sobre qual é o real valor da vacina.

