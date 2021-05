Os postos de combustível são os únicos estabelecimentos a nível nacional que não podem vender bebidas alcoólicas 24 horas por dia. A medida – que afeta as contas das empresas – traz consigo outras consequências e perdas diretas como é o caso dos aperitivos: batatas fritas, frutos secos e sandes embaladas.

Esta realidade é contada ao i pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) que conta que “a proibição de bebidas implica que outros produtos não sejam vendidos”. A associação deixa exemplos concretos. Muitos estabelecimentos deixaram de vender, por exemplo, uma sandes de presunto porque não podiam vender a cerveja para acompanhar.

Mas não só: “As refeições, como por exemplo, em S. Pedro do Sul, onde um dos nossos associados serve migas de bacalhau que são, normalmente, acompanhadas com vinho”, deixaram de se vender porque as pessoas gostam de acompanhar a refeição com vinho.

E até os tradicionais tremoços ou amendoins, que são normalmente acompanhados por uma cerveja, deixaram de se vender. A Anarec não tem dúvidas: “O pensamento do cliente é ‘simples’: não vai às bombas almoçar ou lanchar porque não pode beber álcool”.

Muitos associados optaram por não ter muito stock e efetuar regularmente compras o que se mostrou “vantajoso anulando assim grandes perdas. No entanto, estas perdas têm um impacto negativo significativo no balanço da empresa”.

Face a esta proibição do Governo, não há dúvidas: é uma “medida desproporcional, discriminatória e carecedora de qualquer fundamento”.

É que, para os postos de combustível, a proibição de vender álcool vigora ininterruptamente desde junho do ano passado na Área Metropolitana de Lisboa, e em todo o território nacional desde setembro do mesmo ano. A medida é, no seu entender, injusta não só porque promove a concorrência desleal como leva a que as gasolineiras continuem a somar perdas na faturação.

Ao i, a associação garante não existir “qualquer elemento fáctico, ou sequer estatístico, que demonstre que existe uma maior perigosidade de contágio por venda de bebidas alcoólicas nos postos de abastecimento do que em qualquer outro local”. Além disso, até ao momento, “nunca o Governo apresentou qualquer fundamento ou argumento para justificar tamanha violação do princípio da igualdade entre estabelecimentos comerciais”.

Para tentar perceber de que forma é que esta medida tem afetado os seus associados, a Anarec questionou-os e os resultados devastadores são partilhados com o i.

Vamos a números: com a proibição de venda de bebidas alcoólicas, os postos de combustível registaram quebras de vendas entre os 15% e os 100%. A Anarec deixa um exemplo: “Antes da proibição da venda de bebidas alcoólicas, num mês um associado fazia vendas mensais de 5000 euros ou mais. Atualmente, só com muito esforço conseguem chegar aos 1000 euros”.

“Sucede que, o facto de estarem impedidos de vender bebidas alcoólicas, nomeadamente, cerveja, que é a bebida alcoólica mais vendida neste tipo de estabelecimentos e, nalguns casos, a única, tem um impacto significativo na venda de outro tipo de produtos e representa uma diminuição de vendas de produtos de loja em geral”.

Com base em testemunhos dos postos de combustível, a Anarec diz que o facto de os clientes se deslocarem às chamadas ‘bombas’ para comprar uma cerveja, acaba por impulsionar a aquisição de outros produtos e serviços, como é o caso da lavagem automóvel. No entanto, esse ciclo deixou de acontecer com esta proibição do Governo e, neste momento, “registam-se quebras elevadíssimas ao nível da venda de produtos de loja em geral. Além da quebra de faturação da venda de bebidas alcoólicas existe, pois, um volume considerável de perdas indiretas”.

Outro problema é que a rentabilidade dos postos de abastecimento “advém maioritariamente dos produtos adquiridos em loja, e não tanto da venda de combustíveis, pelo que a quebra de vendas em loja tem um grande impacto na solvabilidade das empresas”, diz a Anarec ao i.

O que se fez ao stock da cerveja? A verdade é que os postos de combustível não esperavam que a proibição do Governo vigorasse durante tanto tempo. E, com o tempo a passar, a validade das bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, também vai passando. Segundo a Anarec, apenas “uma diminuta parte” dos respondentes conseguiu escoar o produto.

Quanto ao resto, não há dúvidas: a maioria contou com perdas totais e prejuízos significativos. Aqui, enquadram-se os que não tiveram outro remédio se não oferecer a cerveja a terceiros – como familiares ou colaboradores – para conseguirem evitar o desperdício.

Ainda assim, muitos não tiveram outra alternativa se não a de mandar fora todo o stock que tinham, como é o caso de uma associada que explica que “deitar fora não tem custos, ao contrário de dar baixa nas Finanças”. “Além das perdas de vendas temos ainda os produtos fora de validade como perda total pois a maioria dos fornecedores não os troca. No meu posto já chega aos mil artigos fora de validade que vão para o lixo”, lamenta.

