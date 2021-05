Reino Unido desaconselha viagens não essenciais a Espanha

O secretário de Estado do Turismo do Governo espanhol, Fernando Valdés, disse também em declarações à Sky News que está confiante de que, graças ao avanço da vacinação e à baixa incidência do vírus em parte do seu território, Espanha pode ser adicionada à lista verde na próxima revisão de Londres, no início de junho.