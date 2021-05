Um jornalista norte-americano que trabalha em Myanmar (antiga Birmânia) foi hoje detido no aeroporto de Rangum quando se preparava para apanhar um avião para a Malásia, anunciou a revista para a qual trabalha.

Danny Fenster, responsável editorial da Frontier Myanmar, "foi detido hoje de manhã no aeroporto internacional de Rangum", anunciou o 'media' na sua conta na rede social Twitter.

O órgão de comunicação social disse desconhecer os motivos por detrás da detenção e acrescentou não conseguir contactar o jornalista desde a manhã de hoje.

"Estamos preocupados e apelamos à sua libertação imediata", disse a Frontier.

"A nossa prioridade é garantir que ele está bem e fornecer-lhe toda a ajuda de que possa precisar", acrescentou.

Danny Fenster, de 37 anos, trabalha para a Frontier Myanmar há cerca de um ano e preparava-se para apanhar um avião para visitar a família na Malásia quando foi detido, disse um responsável da redação, Thomas Kean, à AFP.

Já na semana passada, o jornalista independente japonês Yuki Kitazumi, detido juntamente com presos políticos na sequência do golpe de Estado em Myanmar, disse que a sua prisão fora uma advertência para intimidar os 'media' estrangeiros no país.