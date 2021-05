A polícia sul-africana usou hoje balas de borracha e gás lacrimogéneo para fazer dispersar centenas de pessoas que tentaram invadir terrenos desocupados em Joanesburgo, capital económica do país.

A invasão de terrenos, em curso na região oeste de Joanesburgo, onde residem também vários portugueses, começou na madrugada de hoje, noticiou o canal de televisão sul-africano, ENCA, em direto do local.

Cerca de 200 pessoas reivindicam acesso a terrenos e a habitação social alegadamente prometidos pelas autoridades municipais do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido no poder desde 1994 na África do Sul, adiantou.

"Queremos que o Presidente venha cá responder porque é que não temos casas quando há tantos terrenos vagos, o nosso governo falhou com os seus cidadãos", declarou um dos protestantes.

Segundo as imagens transmitidas pelo canal de televisão sul-africano, em direto do local, a polícia sul-africana reforçou, entretanto, o número de efetivos e de meios no local, incluindo dois veículos blindados, para conter a invasão de terrenos dos populares, na sua maioria jovens, que confrontam com pedras as forças de segurança.

Krugersdorp é uma cidade mineira no distrito de West Rand na província de Gauteng, com uma população estimada em meio de milhão de habitantes.

O distrito de West Rand, com cerca de 1 milhão de habitantes, tem sido palco de várias tentativas de invasão de terrenos nos últimos anos, sendo considerado uma das regiões economicamente mais deprimidas na província, envolvente a Joanesburgo, segundo os vereadores da Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês), o maior partido na oposição.