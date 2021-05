Rui Vitória vai mesmo substituir Domenico Tedesco no comando técnico do Spartak Moscovo, segundo o clube anunciou através de comunicado oficial.

Vitória, que treinou o SL Benfica entre 2015 e 2019, assinou com os russos um contrato válido por duas temporadas, o que o coloca de volta no ativo futebolístico, após ter saído do Al Nassr, da Arábia Saudita, em dezembro do ano passado. Esta será, assim, a segunda experiência no estrangeiro do treinador português, que comandou também, ao longo da sua carreira, o Vitória de Guimarães e o Paços de Ferreira.

O Spartak Moscovo findou a última temporada do campeonato russo em segundo lugar, a oito pontos dos rivais do Zenit, o que implica que Vitória terá de orientar a equipa na a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.